Caminhoneiro de Santa Bárbara tem casa invadida por homens armados durante feriado

Ladrões fugiram levando cartões bancários e dois relógios de pulso da vítima, que mora no Candido Bertine 2

Um caminhoneiro de 39 anos, morador de Santa Bárbara d’´Oeste, teve sua casa invadida por dois homens armados na noite desta quarta-feira (7), feriado da Independência do Brasil. Os criminosos fugiram levando relógios e cartões bancários da vítima.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 19h o caminhoneiro estava em sua casa, no Candido Bertine 2, com dois amigos, quando dois homens armados invadiram o espaço e anunciaram o roubo.

De acordo com a vítima, os criminosos pegaram uma bolsa, onde estavam cartões bancários, e dois relógios de pulso, e ainda queriam levar ainda seu caminhão, que estava estacionado perto da residência.

Em determinado momento do roubo, os criminosos se distraíram e o caminhoneiro aproveitou a oportunidade para sair correndo e pedir ajuda. Neste mesmo momento, a dupla de criminosos fugiu com dois relógios e cartões bancários.

Ele procurou o plantão policial e relatou os detalhes da ação. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado pela Polícia Civil. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito tinha sido identificado.