Caminhoneiro de Santa Bárbara morre em acidente em Rondônia

O caminhoneiro Valdecir Rufo, de 62 anos, morador de Santa Bárbara d’Oeste, morreu no último sábado (28), em Cacoal, Rondônia, após se envolver em um acidente na BR-364. O corpo está em translado e chegaria ainda nesta segunda-feira (30), para velório e sepultamento.

Segundo apuração da TV Suruí, de Cacoal, no local do acidente, por volta de 7h30 de sábado, Valdecir trafegava com seu caminhão pela BR-364 e, em determinado momento do trajeto, por causas desconhecidas, perdeu o controle da direção e a carreta, carregada com madeira, tombou. O acidente aconteceu entre Cacoal e Presidente Médici.

Carreta tombou no sábado e motorista morreu ainda no local – Foto: Reprodução / TV Suruí

De acordo com as informações dos bombeiros da região à TV Suruí, Valdecir estava sem cinto de segurança e ficou preso nas ferragens. Ele morreu ainda no local do acidente, mas, apesar disso, chegou a ser levado a um pronto-socorro.

Familiares divulgaram nas redes sociais que o velório aconteceria ainda nesta segunda-feira (30), no Cemitério Parque dos Lírios (horário ainda a ser divulgado) e o sepultamento está marcado para terça-feira (31), às 9h30, no Cemitério Parque Gramado.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a tragédia envolvendo o caminhoneiro. Além disso, conhecidos de Valdecir afirmaram à reportagem que o caminhoneiro era bastante conhecido na região do Jardim Europa, em Santa Bárbara.

BR-364

A TV Suruí relatou ao LIBERAL que a BR-364 é uma via de mão única e isso torna o trajeto mais perigoso aos motoristas. Ainda segundo a emissora, diversos acidentes são registrados neste trecho.

Por conta disso, existem pedidos antigos de vereadores e também da população para que seja feita a duplicação da via. Entretanto, a demanda não foi atendida até o momento.