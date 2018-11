Caminhão de combate a incêndio pega fogo em Santa Bárbara

Foto: Cláudio Mariano - SBNOTÍCIAS

Um caminhão-pipa da empresa Raízen ficou parcialmente destruído durante um incêndio na manhã desta quarta-feira, dia 28, em Santa Bárbara d’Oeste. O veículo estava no local justamente para combater as chamas em uma área de plantio de cana de açúcar, nas proximidades do polo industrial onde funcionam as indústrias Denso e TRBR.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão atolou e teve problemas mecânicos em uma área próxima do local que estava pegando fogo. Sem conseguir retirá-lo, o motorista abandonou o veículo, que foi atingido pelas chamas. Ninguém ficou ferido.

O incêndio foi controlado por volta das 10h30. Duas viaturas da corporação estiveram na área.

Segundo a assessoria de imprensa da Raízen, não houve queimada em canavial da empresa, mas em palha de cana já colhida. De acordo com o grupo, os brigadistas “agiram prontamente” e as causas do incêndio são desconhecidas.

“A Raízen reitera que não pratica a queima de cana e reforça que segue estritamente as diretrizes do Protocolo Agroambiental, o qual determina a eliminação do uso do fogo na colheita de cana no Estado de São Paulo. A empresa monitora diariamente seus canaviais para prevenir e combater eventuais incêndios de origem desconhecida ou acidental, como é o caso daqueles provenientes de fogueiras e outras fontes – como cigarros, por exemplo – em áreas de grande circulação, principalmente próximas a cidades e rodovias”, informou em nota.