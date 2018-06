Caminhão cegonha bate contra viaduto na Rodovia SP-304

Um caminhão cegonha bateu contra um viaduto da Rodovia Luiz de Queiroz às 7h20 deste sábado (9). O veículo, que carregava outros dois caminhões, colidiu contra o Viaduto Francisco de Cillo Chicão, que fica no quilômetro 135 da rodovia, na altura do bairro São Francisco, em Santa Bárbara d’Oeste.

O motorista seguia no sentido Piracicaba e disse à reportagem que o viaduto não conta com placa informando a altura máxima permitida. A Polícia Militar Rodoviária está no local, mas não houve prejuízos ao trânsito.

O próprio motorista manobrou o caminhão e o retirou da pista, estacionando-o no acostamento. Ele possui a documentação necessária para o transporte dos outros dois caminhões, segundo apuração da reportagem.

Já o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) disse que o veículo está em situação irregular. “O motorista não possui autorização especial para o transporte daquela carga, possui apenas autorização para trafegar vazio”, disse em nota. “Sabendo que a altura era incompatível, o motorista tentou passar pelo acostamento da pista. Não houve dano estrutural ao viaduto”.