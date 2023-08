Caminhão bate em trailer e comerciante que fritava pastéis sofre queimaduras

O motorista de um caminhão bateu na porta de um trailer e derrubou um tacho com óleo quente nos pés de uma comerciante, que sofreu queimaduras de segundo grau nos pés, nesta terça-feira (1º), em frente à Praça da Imigração, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste.

Ela foi socorrida pelos bombeiros ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, onde permaneceu internada.

Mulher foi socorrida para o Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos

De acordo com os bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 18 horas. O condutor do caminhão transitava na Rua do Amendoim, quando bateu na porta lateral do trailer, que estava aberta.

Devido ao impacto, a vasilha com óleo quente atingiu os pés da vítima.

As circunstâncias do ocorrido serão apuradas posteriormente pela Polícia Civil.