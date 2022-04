Câmara de SB aprova projeto que multa em até R$ 1,5 mil atos de vandalismo na cidade

Os vereadores de Santa Bárbara d’Oeste aprovaram nesta terça-feira (19) o PL (Projeto de Lei) que promove a implantação de um programa que visa combater atos de vandalismo contra o patrimônio público e privado no município.

Entre as ações previstas no projeto, de autoria do vereador Kifu (PL), está a multa de até R$ 1,5 mil aos que forem pegos cometendo vandalismo sobre bens tombados ou monumentos, além também da obrigação de o infrator fazer o ressarcimento das despesas gastas para a restauração daquilo que foi danificado.

Romi-Isetta foi alvo de vandalismo no Santa Rita – Foto: Reprodução – Facebook

“Este projeto é um programa que dá a oportunidade de combater os atos de vandalismo no município. Recentemente, tivemos os casos do Romi-Isetta no Santa Rita, parques infantis, a Capela do Santa Luzia, pontos de iluminação na pista de caminhada no Jardim Conceição, entre outras situações que a gente acompanha no dia a dia” disse Kifu, em plenário, antes da votação do projeto.

O parlamentar também criticou as pessoas que praticam o vandalismo em função dos prejuízos financeiros à administração pública. “É um dinheiro que vai ser gasto duas vezes. Um dinheiro público que poderia ser usado na educação, mas que vai ser aplicado para fazer o reparo em algo que estava funcionando normalmente”, disse. “O vandalismo só atrasa o desenvolvimento do nosso município”, completou o vereador.

Além da punição em dinheiro de 50 Ufeps (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), que corresponde a aproximadamente R$ 1,5 mil — cada Ufesp tem o valor de R$ 31,97 —, a nova lei também estabelece multa em dobro para casos reincidentes.

Também para coibir os atos de vandalismo, Kifu incluiu no projeto que os infratores fossem impedidos de serem contratados pela prefeitura, de forma direta ou indireta. Mas, por meio de emenda, a Comissão Permanente de Justiça e Redação barrou a medida e a decisão foi acatada pelos parlamentares.

Na parte de exposição dos motivos do PL, o vereador lembra que o vandalismo já é um tipo de crime previsto no Código Penal e salienta que o programa também prevê a promoção de cursos profissionalizantes em bairros periféricos e o debate do assunto nas escolas.