Câmara de SB abre licitação para trocar mobiliário após infestação de cupins

Como 70% dos móveis na câmara são de madeira, a infestação de cupim no local é tratada como preocupante

Uma infestação de cupim no Plenário Dr. Tancredo Neves está obrigando a Câmara de Santa Bárbara d’Oeste a trocar o mobiliário de madeira da Casa.

Uma licitação já foi aberta e a empresa ganhadora do certame vai ter R$ 37 mil para substituir a mesa diretora, o painel ripado, os púlpitos e as mesas dos vereadores (15 unidades), que já estão com mais de 20 anos de uso.

Como 70% dos móveis na câmara são de madeira, a infestação de cupim no local é tratada como preocupante. A troca do mobiliário deve ser feita dentro 90 dias úteis contados a partir do dia 14 de dezembro de 2021.