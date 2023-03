Câmara de Santa Bárbara sedia mutirão de empregos nesta sexta

A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste vai sediar o 1º Mutirão de Emprego para preenchimento imediato de 200 vagas, ofertadas por 50 empresas. A iniciativa é do portal Vagas019 e ocorrerá das 9h às 15h. A sede do legislativo barbarense fica localizada às margens da rodovia SP-306, 1.001, no Jardim Dona Margarida.

Rafael Ornaghi, responsável pelo Vagas019, junto aos vereadores de Santa Bárbara – Foto: Divulgação

O CEO do VAGAS019 e idealizador do mutirão, Rafael Ornaghi, explica que no dia do evento o atendimento será realizado de forma presencial, oferecendo informações a todos que possuem dificuldades em se realocar no mercado de trabalho, incluindo orientações sobre currículo.

“Assim como a respeito do funcionamento dos diferentes processos de seleção e efetuando uma rápida entrevista, uma vez que temos muitas vagas urgentes”, afirmou Ornaghi.

De acordo com o idealizador, dentre os perfis mais requisitados pelas empresas que participarão do mutirão estão os de profissionais de vendas, assim como nas áreas de marketing digital, edição de vídeos e contabilidade.

Ele também destaca a importância de conhecimento em Excel para diferentes vagas, lembrando que a realização de cursos gratuitos e online pode ser uma alternativa simples e viável aos que estão em busca de um emprego e precisam se qualificar.

Para o presidente da câmara, vereador Paulo Monaro (MDB), o mutirão vai ao encontro do que a atual mesa diretora defende.

“Fico muito feliz em receber esse evento, pois é uma forma direta de a Câmara participar do desenvolvimento de Santa Bárbara d’Oeste e ajudar o povo a conseguir sua vaga de emprego”, destacou.