Câmara de Santa Bárbara promove audiência pública para discutir LDO nesta quarta

Evento no Legislativo barbarense acontece a partir das 15 horas e também será transmitido pela internet

A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste promoverá nesta quarta-feira (8), a partir das 15 horas, uma audiência pública para a discussão da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício financeiro de 2024, previsto em R$ 857.040.900.

Além de permitir a participação da população de maneira presencial, a audiência será transmitida ao vivo pelo site oficial da câmara e páginas do Legislativo no Facebook e Youtube (@camarasbo).

Entre os setores com maiores investimentos para o próximo ano aparecem a Educação, que deve receber R$ 228,5 milhões, Saúde (R$ 213 milhões) e infraestrutura do DAE (Departamento de Água e Esgoto), com R$ 120,4 milhões.

O presidente da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, Paulo Monaro (MDB), pediu um aumento no repasse para R$ 30 milhões no próximo exercício da Casa.

O valor corresponde a um aumento de 33% em relação a este ano (R$ 22,5 milhões). Em 2022, o valor que a prefeitura repassou para a câmara foi de R$ 18,5 milhões.

Na época, Monaro justificou o aumento com a pretensão de fazer reformas no prédio.

No entanto, a vereadora Esther Moraes (PL) apresentou emenda ao projeto e propõe a realocação de recursos no orçamento, retirando verbas da câmara, no valor total de R$ 2,7 milhões, para investimentos nas áreas de Saúde e Educação.

A justificativa, segundo a parlamentar, se baseia na necessidade de se aperfeiçoar o uso dos recursos públicos em um momento desafiador para os municípios brasileiros, em que houve a redução dos repasses de impostos, especialmente do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e do FPM (Fundo de Participação dos Municípios).