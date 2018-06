Câmara de Santa Bárbara investirá R$ 425 mil em energia solar

A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste abriu nesta terça-feira uma licitação para contratar a instalação de equipamentos para geração de energia solar. O objetivo é reduzir os gastos com a conta de luz – hoje na casa dos R$ 13 mil mensais – para R$ 1 mil. O investimento previsto é de R$ 425 mil.

Os estudos para a implantação do projeto começaram no ano passado, quando o Legislativo contratou uma empresa especializada para analisar os índices de radiação na cidade e o potencial gerador.

O material foi aprovado pela CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), concessionária responsável pelo serviço de energia elétrica na região. Caso a estrutura produza mais eletricidade do que o consumo do prédio, a Câmara pode se tornar “credora” do sistema.

“O momento econômico e político que o país atravessa exige que o poder público economize. Com a energia fotovoltaica vamos fazer uma economia mensal de R$ 12 mil. É algo real. Acredito que, dentro de um mandato de quatro anos, isso se paga. Talvez até antes”, disse o presidente da Casa, Ducimar Cardoso, o Kadu Garçom (PR). Santa Bárbara d’Oeste completará 200 anos de fundação no dia 4 de dezembro.

A sessão pública da licitação está marcada para o próximo dia 20. Após a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço, a empresa contratada terá 90 dias para concluir a instalação dos painéis solares.