Câmara de Santa Bárbara convoca aprovados em concurso para três cargos

A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste convocou sete profissionais aprovados no concurso público de formação de cadastro reserva, realizado no ano passado. A publicação foi feita nesta quarta-feira (3), no Diário Oficial Eletrônico.

Ao todo, foram chamados candidatos aprovados para os cargos de agente administrativo, assistente legislativo e contador.

Câmara convocou sete aprovados em concurso – Foto: Câmara de Santa Bárbara / Divulgação

São cinco candidatos convocados para a função administrativa, enquanto as demais atividades tiveram um profissional cada selecionado.

Os profissionais devem comparecer ao setor de recursos humanos da câmara em até 30 dias e, assim, iniciar o processo administrativo.

O horário de atendimento para essa finalidade é de segunda a sexta-feira, das 14 às 16h. A Câmara de Santa Bárbara fica na Rodovia Luís Ometto, 1001, Residencial Dona Margarida.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A lista com os nomes aprovados pode ser consultada no Diário Oficial do município, disponível no site da Prefeitura de Santa Bárbara.

Ao todo, 4.034 pessoas se inscreveram no processo seletivo, dedicado a cargos de nível médio e superior.

Americana

Desde o ano passado, Americana tem a expectativa de um concurso de sua câmara. Em agosto, o presidente do Legislativo, Thiago Brochi (sem partido), disse que o edital deveria sair até outubro. No entanto, até o momento nada foi divulgado.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Questionada, a assessoria de imprensa da câmara informou que ainda não há previsão para publicação do edital, assim como a realização da prova.

No mês passado, foi oficializada a contratação do Instituto Avança SP para a elaboração do concurso.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O instituto é o mesmo responsável pelos concursos da prefeitura e da Gama (Guarda Municipal de Americana), realizados em 2023.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.