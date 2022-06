Câmara de Santa Bárbara aprova lei que proíbe símbolos racistas em eventos

Bandeira é utilizada por grupos de supremacistas brancos e proibida em diferentes estados norte-americanos - Foto: Arquivo / O Liberal

A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste aprovou, nesta terça-feira, projeto de autoria da vereadora Esther Moraes (PL), que proíbe a realização de eventos que contenham símbolos racistas. A proposta gerou polêmica no município, uma vez que pode incluir a bandeira dos Estados Confederados, hasteada em festas de descendentes norte-americanos.

Usada nos estados do Sul dos EUA, que defendiam a manutenção da escravidão naquele país durante a Guerra de Secessão, entre 1861 e 1865, hoje a bandeira é utilizada por grupos de supremacistas brancos e proibida em diferentes estados norte-americanos. No entanto, para os integrantes da FDA (Fraternidade Descendência Americana), a bandeira não trata de um símbolo racista, apenas representando a história e herança cultural desse grupo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O projeto prevê regras de combate ao racismo no Código Municipal de Posturas de Santa Bárbara. E, na prática, impede a concessão de licença e cassa a que já estiver expedida para eventos e festas públicas que exponham bandeiras, nomes, emblemas, ornamentos ou outras formas de expressões que incitem ou representem ofensa à diversidade racial, cultural ou religiosa, assim como as que façam apologia de movimentos ou instituições identificadas com ideais racistas ou segregacionistas.

A propositura foi protocolada há mais de um ano na Casa Legislativa, sendo a primeira do mandato da vereadora Esther. No último dia 4, a câmara promoveu audiência pública para debater o tema. “Estávamos aguardando um parecer jurídico que chegou hoje [nesta terça-feira]. Pedi a inclusão em regime de urgência, os demais vereadores concordaram e alcançamos o voto favorável”, comemorou Esther, acrescentando que uma cidade como Santa Bárbara, que tem crescido e buscado o desenvolvimento, não pode ser estampada nos jornais como racista. Com exceção do parlamentar Felipe Corá (Patriota), que estava ausente na hora da votação, a propositura foi acatada por unanimidade.

Representantes de movimentos negros da cidade que acompanhavam a votação em plenário comemoraram a decisão da câmara. “A aprovação do projeto é de suma importância, principalmente pelo momento que a gente está vivendo no país, uma explosão de violência, em que a população negra é a mais atingida. Esse projeto é mais uma forma de quebrar o racismo estrutural”, destacou o ativista Antônio Carlos Vianna de Barros.

Em carta endereçada à Câmara, a Fraternidade Descendência Americana, organização que promove a Festa Confederada e exibia a bandeira, se manifestou surpresa pela apresentação do projeto, o qual considerou inconstitucional. “A justificativa do projeto sugestiona que todos os imigrantes norte-americanos e seus descendentes possuem comportamento que não condiz com a verdade, nos expondo a uma situação de constrangimento, exclusão e preconceito” afirma.