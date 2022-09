Câmara de Santa Bárbara aprova emenda impositiva de R$ 80 mil por vereador

Metade do valor total, que equivale a 0,3% da receita, será destinada a ações e serviços de saúde

Mudança da LOM recebeu aprovação unânime - Foto: Fernando Campos / Câmara de Santa Bárbara

Os vereadores de Santa Bárbara aprovaram, em primeira discussão, uma proposta de alteração à LOM (Lei Orgânica do Município) que permite adotar emendas impositivas com teto de 0,3% da receita corrente líquida. A metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.

O presidente da câmara e autor da iniciativa, Joel Cardoso, o Joel do Gás (PV), estima que cada vereador terá a emenda de R$ 80 mil ao ano.

Assinada por todos os parlamentares, a proposta que altera os parágrafos 9º e 10 do artigo nº 119 da LOM obriga que a prefeitura execute as emendas incluídas pelos parlamentares nos projetos de lei orçamentária. A segunda votação do projeto deverá ser apreciada novamente pelos parlamentares em 15 dias.

O autor explica que caso os 19 vereadores juntem os esforços em um mesmo projeto, por exemplo, a quantia passaria para R$ 1,5 milhão. “Nada impede, que os vereadores da Zona Leste também se unam para alguma benfeitoria em determinado bairro”, exemplificou Joel.

O parlamentar afirma ainda que a ideia da proposta estava entre as suas prioridades, porque entende que o legislativo deve ter mais autonomia para realizar os próprios projetos. “O que acontece, atualmente, é a indicação ao Executivo de determinadas demandas da comunidade e depende da avaliação e disponibilidade da administração municipal para realizá-la”, relata Joel. A iniciativa teve apoio de todos os parlamentares da Casa.

Um projeto semelhante, de autoria do vereador Vagner Malheiros (PSDB), também deverá ser discutido, em breve, na Câmara de Americana. Nessas emendas, os vereadores propõem serviços a serem inseridos no orçamento.

No entanto, nem sempre essas propostas são atendidas pela administração municipal, que alega falta de recursos.

No projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do próximo ano, aprovado pela câmara, em junho, os parlamentares acrescentaram um total de 398 emendas. Nesse pacote, existem, inclusive, pedidos repetidos, que já tinham sido incluídos dentro do orçamento deste ano, mas não foram executados e ficaram na fila.