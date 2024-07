Câmara de Santa Bárbara aprova as contas de 2018 de Denis Andia

Sessão extraordinária foi realizada na sexta-feira - Foto: Câmara/Divulgação

Em uma sessão extraordinária, nesta sexta-feira (19), marcada por troca de farpas entre vereadores, a Câmara de Santa Bárbara d’Oeste aprovou as contas do ex-prefeito Denis Andia relativas ao exercício de 2018, por 13 votos a 6.

Os parlamentares não concordaram com o parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia do Legislativo, que acompanhou o TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), pedindo a reprovação.

Votaram a favor das contas de Andia os parlamentares Carlão Motorista (PSB), Arnaldo Alves (PRD), Celso Ávila (Solidariedade), Juca Bortolucci (MDB), Tikinho TK (DC), Esther Moraes (PV), Felipe Corá (PL), Joi Fornasari (DC), Kifú (PL), Kátia Ferrari (MDB), Nilson Araújo Radialista (PL), Bachin Jr. (MDB) e Careca do Esporte (PRD).

Já os vereadores Paulo Monaro (PSD) – presidente da Casa; Carlos Fontes (União Brasil), Eliel Miranda (PSD), Isac Motorista (Republicanos), Reinaldo Casimiro (Podemos) e Jesus Vendedor (União Brasil) foram favoráveis à rejeição.

“Mais uma vez, foi feita justiça em relação ao nosso trabalho. O ano de 2018 mostrou com clareza que administramos com muita austeridade, eficiência e o olhar focado nas pessoas. Neste ano, os dados apurados pelo TCE já demonstravam uma grande evolução nos contas da prefeitura depois da crise que o Brasil já viveu de 2015 a 2017”, ressaltou Denis.

Segundo ele, a expectativa é que as duas contas que restam também sejam aprovadas, “fazendo justiça ao bom trabalho que realizamos durante os anos de 2013 e 2020”.