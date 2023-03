Câmara de Santa Bárbara abre concurso para vagas reservas

Salários variam de R$ 3 mil a R$ 13,9 mil, além do vale alimentação e vale transporte

A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste publicou o edital de concurso público para vagas reservas nos cargos de agente administrativo, assistente legislativo, técnico administrativo, técnico de informática, analista de sistemas, biblioteconomista, contador, jornalista e procurador legislativo.

Câmara publicou edital nesta – Foto: Câmara de Santa Bárbara / Divulgação

Os salários variam de R$ 3 mil a R$ 13,9 mil, dependendo da função. Também serão oferecidos vale alimentação e vale transporte. A contratação será conforme a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

De acordo com o edital, a inscrição deverá ser efetuada das 10h de 3 de abril às 23h59 de 11 de maio, exclusivamente pela internet no site www.vunesp.com.br. Não será permitida inscrição por meio bancário, Correios ou fora do prazo estabelecido.

As inscrições custam R$ 67,90 para vagas com ensino médio e R$ 98,80 para vagas de curso superior.