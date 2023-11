Câmara convoca sessão para votar projeto que reprova contas do Denis de 2016

Evento ocorrerá no dia 1º de dezembro, às 10 horas, na sede do legislativo barbarense

O presidente da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, Paulo Monaro (MDB), convocou uma reunião extraordinária para discussão do projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia, que reprova as contas da prefeitura relativas ao exercício de 2016, na gestão Denis Andia.

O evento ocorrerá no dia 1º de dezembro, às 10 horas, na sede do legislativo.

Câmara convocou sessão extraordinária para votação de contas de Andia – Foto: Câmara de Santa Bárbara / Divulgação

A comissão acompanhou o parecer do TCE (Tribunal de Contas do Estado), que apontou, por exemplo, a despesa com pessoal correspondente a 54,73% da receita, extrapolando o limite estabelecido de 54% pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e recolhimento parcial de encargos sociais, por falta de quitação das parcelas vencidas de financiamento.

Quando o projeto for encaminhado para votação, os parlamentares precisarão rejeitar o parecer da comissão, com 13 votos, para aprovarem as contas.

Com relação aos argumentos da comissão, Denis Andia justificou que no ano de 2016, o Brasil esteve imerso em uma das mais severas crises da sua história.

“Não foi fácil tomar decisões naquele ano. Mas a prioridade foi sempre as pessoas. Pais e mães que perderam seus empregos e seus planos de saúde buscavam pela saúde pública. Investimos em novas unidades e contratar mais médicos e profissionais da área. Famílias com menos da metade de sua renda passaram a procurar por vagas em creches e escolas públicas”, disse o ex-prefeito.

Segundo ele, o MP (Ministério Público), que acompanhou o trabalho, “viu o tamanho do esforço que tivemos para manter e ampliar os serviços públicos na cidade durante esse período e já se manifestou favorável às decisões tomadas.”

“Acredito que a maioria dos vereadores vai votar favorável ao que fizemos pelos barbarenses naquele ano, como votaram nas contas de 2015”, completou Andia.