Câmara aprova requerimento sobre atraso de salários

A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste aprovou na primeira sessão do ano, nessa terça-feira (15), um requerimento do vereador José Antonio Ferreira, o Dr. José (PSDB), que questiona a prefeitura sobre atraso e parcelamento de salários dos servidores. De acordo com o parlamentar, que é médico concursado na prefeitura, diversos funcionários apontaram o problema, além dele mesmo não ter recebido o salário integralmente. A prefeitura nega os atrasos.

Foto: Câmara de S.Bárbara / Divulgação

Conforme publicado pelo LIBERAL no dia 11 de janeiro, funcionários disseram que no quinto dia útil deste mês foi depositado apenas o valor de R$ 2.200, e não o salário de forma integral como prevê a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Alguns servidores ouvidos pela reportagem relataram que terminaram de receber no dia 10. Entretanto, segundo o vereador, alguns ainda não receberam o valor integral.

“O Executivo não aceita, mas ocorreu em Santa Bárbara d’Oeste nesse mês de janeiro um parcelamento. Houve uma parcela paga no quinto dia útil, outra no dia 10, mas tem vários funcionários que ainda não receberam 100% do seu salário, sem falar das horas extras que são pagas a parte e não são consideradas parte do salário”, explicou Dr. José.

O LIBERAL questionou a prefeitura pela primeira vez no dia 9 de janeiro. Desde então, a resposta sempre foi que os salários estavam quitados, mesmo com relatos de servidores apontando o atraso nos dias posteriores. Apesar de diversos pedidos da reportagem, o Executivo não informou a data em que o pagamento teria ocorrido de forma integral.

Questionado sobre a efetividade de seu requerimento, já que é corriqueiro que os vereadores reclamem da falta de detalhes nas respostas da prefeitura, Dr. José afirmou que é a única alternativa no momento. O motivo seria a dificuldade em aprovar, por exemplo, a abertura de uma CEI (Comissão Especial de Inquérito).

“Você colocou o dedo na ferida e vou te responder. Como oposição eu tenho só o requerimento, infelizmente. O ideal seria uma CEI, mas na CEI tem que ter sete assinaturas (de vereadores). Nós não temos. (…) Não é descartada (a possibilidade de CEI), podemos até colocar, mas é difícil obter sete assinaturas, infelizmente”, desabafou o parlamentar.