Câmara aprova reajuste de 3,23% para servidores de Santa Bárbara

Sindpro não concordou com o reajuste e afirmam que gostariam de continuar a negociação com a administração municipal

Os vereadores barbarenses aprovaram os projetos do Executivo e da Mesa Diretora da Casa para o reajuste dos servidores da prefeitura e câmara, respectivamente, em 3,23%, corrigindo os vencimentos com base no índice oficial de inflação do período (INPC), na sessão desta terça-feira (28). O cartão de auxílio alimentação passou de R$ 830 para R$ 856,81.

A proposta da administração sobre o aumento dos servidores teve apoio do STMSBO (Sindicato dos Trabalhadores Municipais), mas o Sinpro (Sindicato dos Professores de Campinas e Região) não aprovou.

Um grupo de professores foi até a câmara para usar a tribuna livre, mas foi impedido. “Nos disseram que não poderíamos nos manifestar por conta do período eleitoral, mas a nossa solicitação é do aumento para R$ 1.250 do vale alimentação. O prefeito ainda pode continuar a negociação conosco, porque somos um sindicato independente. Essa permissão de aumento real tornou-se possível a partir de 2017, com a reforma trabalhista”, explicou a diretora do SindProSBO (Sindicato dos Professores de Santa Bárbara d’Oeste), Fernanda Feliciano.