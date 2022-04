Câmara aprova compra de viatura e equipamentos em Santa Bárbara

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste vai ganhar uma nova viatura e equipamentos. A câmara aprovou, nesta terça-feira, dois projetos do Executivo que permitem convênios com o Governo do Estado para operação de crédito de até R$ 150 mil na área de segurança pública do município.

O primeiro projeto determina o empréstimo de até R$ 100 mil junto da SSP (Secretaria de Segurança Pública) para aquisição de mais uma viatura para Santa Bárbara – a 18ª da corporação -, enquanto o segundo prevê uma operação de crédito de até R$ 50 mil, também com o Governo do Estado, para ser aplicado na compra de equipamentos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O secretário de Segurança e Trânsito e Defesa Civil de Santa Bárbara d’Oeste, Rômulo Gobbi, comemorou a aprovação das emendas.

“É muito importante que o Estado remeta esses valores para as áreas de políticas públicas, nesse caso a segurança. Como sempre enfatizo, o município precisa da ajuda do governo para combater o crime”, declarou nesta terça.

Rômulo adiantou que os R$ 50 mil serão investidos na compra de 20 smartphones, três pistolas de choque, 10 cartuchos de treinamento e 10 cartuchos de dardos de 6 metros.