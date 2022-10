Câmara aprova aumento em repasse para o Hospital Santa Bárbara

Os vereadores de Santa Bárbara d’Oeste aprovaram o projeto de lei 176/2022, enviado pelo prefeito Rafael Piovezan (MDB), que aumenta para até cerca de R$ 50 milhões os repasses anuais de recursos públicos ao Hospital Santa Bárbara.

Durante a sessão da câmara, nesta terça-feira, os parlamentares destacaram a iniciativa de reforçar o atendimento na saúde.

O parlamentar Celso Ávila (PV) disse que a cidade cresceu. “O projeto melhora o repasse ao hospital. Nunca na história teve um investimento tão grande.”

O vereador Bachin Júnior (MDB) afirma que o município não mediu esforços para superar a pandemia da Covid-19, mesmo quando a vacina não era realidade e com várias mortes diárias.

“Sempre discutimos os assuntos relacionados à área de saúde com muita sabedoria. Desta vez, destacamos o projeto enviado em regime de urgência, pois são muitos os motivos para a celeridade do repasse que não era realizado desde 2019.”

“Outro ponto importante do projeto é a subvenção municipal que pode chegar a R$ 800 mil e ser revertida para exames e cirurgias eletivas. Essa iniciativa pode dar um fôlego ao município em situações de emergências”, completa Bachin.

De acordo com o projeto, em 2019, por exemplo, a previsão anual era de R$ 30,6 milhões. Do total de até R$ 50,1 milhões permitidos com o novo projeto, R$ 19,1 milhões são de subvenção anual fixa do município e R$ 9,6 milhões para subvenção anual variável da prefeitura.

CARGOS E SALÁRIOS. Também foi aprovada uma proposta que altera três leis complementares, todas relativas aos planos de cargos e salários da prefeitura.

Na prática, o projeto cria o cargo de médico de estratégia de saúde da família na rede municipal, altera a referência salarial dos cargos de líder de equipe com responsabilidade técnica na área de enfermagem – UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e de chefe de divisão de expediente das unidades.