Cadela Tandera, da Guarda de Santa Bárbara, localiza 1,2 mil porções de drogas

Cachorra integra a equipe do canil da GCM - Foto: GCM de Santa Bárbara / Divulgação

A cadela Tandera, integrante da equipe do canil da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste, localizou na tarde desta sexta-feira (23) 1.261 porções de drogas em uma área verde no bairro Bosque das Árvores.

Guardas municipais foram informados por um morador que algumas pessoas teriam entrado na área verde com entorpecentes. No local, os patrulheiros observaram vestígios de embalagens de drogas e acionaram a equipe do canil.

A cadela Tandera localizou, sob as folhagens de um bambuzal, duas sacolas com 600 embalagens de entorpecentes vazias, 703 porções de maconha, 502 de cocaína e 56 de crack.

As drogas foram apresentadas no Plantão Policial. Ninguém foi preso.