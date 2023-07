Cadeia em Santa Bárbara deixa de receber presos

Unidade deixou de abrigar presos civis, pessoas que não cumpriram as obrigações financeiras em relação à pensão alimentícia

A cadeia Carcereiro Pedro Cromo, que ficava no mesmo prédio do plantão policial, em Santa Bárbara d’Oeste, foi fechada. A unidade deixou de abrigar presos civis, pessoas que não cumpriram as obrigações financeiras em relação à pensão alimentícia. A medida foi adotada depois que a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) passou a recebê-los nos presídios.

De acordo com a secretaria, anteriormente esses presos ficavam em cadeias públicas ou delegacias. Porém, desde maio de 2023 passaram a ser transferidos para unidades prisionais da SAP, onde ficam permanentemente separados dos detentos em decorrência de processo criminal.

“Essa medida visa desonerar a Polícia Civil da custódia de presos [que é dever legal da Administração Penitenciária], permitindo que os policiais civis retornem a sua atividade fim, que é a investigação”, cita a nota da SAP.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), as cadeias de Sumaré (que recebe homens) e a de Monte Mor (que abriga mulheres), além da carceragem na Delegacia de Americana, continuam em atividade.

Nas respectivas unidades, ficam temporariamente as pessoas que são detidas em situação de crimes em flagrante até as apresentações nas audiências de custódia.