Cadastro para estagiários segue até quarta-feira em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Administração, segue com o cadastro de reserva aberto para vagas de estágio disponíveis em diversas áreas. As inscrições e preenchimento do questionário para análise curricular devem ser feitas no site do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) de forma online e gratuita até esta quarta-feira (28).

Para participar do cadastro, os candidatos devem estar cursando um dos cursos: administração de empresas, análise de sistemas, sistemas de informação, ciência da computação, informática, arquitetura e urbanismo, ciências biológicas, ciências contábeis, ciências econômicas, ciências sociais, comunicação social – marketing, comunicação social – publicidade e propaganda, design gráfico, direito, educação física – licenciatura, engenharia agronômica, engenharia ambiental, engenharia da computação, engenharia de segurança do trabalho, farmácia, gestão empresarial, história, letras, logística, medicina veterinária, nutrição, pedagogia, processos gerenciais, psicologia, recursos humanos ou serviço social.

Os selecionados terão direito a bolsa auxílio no valor de R$ 880,00 mensais, além de auxílio transporte de R$ 8,80 por dia útil. O estágio é realizado de forma presencial com carga horária de 30 horas semanais.

