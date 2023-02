Cadastro de empresa de Santa Bárbara é usado para golpe

O representante comercial Agnaldo Cesar Cardoso, 47, teve o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) de sua empresa usado indevidamente para venda de carros na plataforma de vendas OLX, no último mês.

Os golpistas usaram o endereço da casa da mãe dele, em Santa Bárbara d’Oeste, como sede de um falso estacionamento de veículos. Somente quando os compradores chegavam ao local para buscarem os carros descobriam que foram enganados. A maioria deu uma “entrada” para garantir o negócio.

Golpistas usaram endereço da casa da mãe de representante comercial em golpe – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

O delegado José Donizeti de Melo, que responde pelo 2º DP, disse que pelo menos 50 pessoas já teriam sido vítimas do golpe, mas nem todas foram identificadas pela polícia.

“Alguns clientes apenas foram ao endereço para verem os carros, mas nem todos chegaram a fazer algum tipo de pagamento”, relata.

Cardoso afirma que abriu uma empresa destinada a representação de peças e não tem nenhuma relação com a venda de carros. Ele não tem loja física para comercializar os produtos, mas na abertura da firma forneceu o endereço da mãe.

“Minha irmã, que também mora na casa, está preocupada com a situação, pois nem todas as pessoas entendem que não temos responsabilidade. Identificamos que pelo menos sete pessoas já perderam mais de R$ 20 mil nesses golpes”, desabafa.

O representante informa ainda que os criminosos são perspicazes, pois assim que percebem que foram descobertos, tiram os anúncios da internet.

A reportagem tentou localizar o anúncio do suposto estacionamento, mas ele não foi localizado na plataforma.

A OLX esclareceu, em nota, que já está em contato com as autoridades para apuração dos fatos e para colaborar com as investigações.

DICAS. O delegado orienta cautela nas transações pela internet. “Toda vez que alguém pede um sinal para garantir o negócio, é um sinal claro de que pode ser golpe. Não existe negócio da China, se o carro está anunciado com 40% do valor de mercado, a procedência é duvidosa. Ainda vale o velho hábito de checar o veículo antes de fechar o negócio, além de conferir a documentação”, destaca Melo.