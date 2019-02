Buscas por Truzzi já passam de 100 dias

A Polícia Civil tenta prender, há mais de 100 dias, o ex-gerente da Viba (Viação Barbarense) e ex-diretor de Transportes de Santa Bárbara d’Oeste, José Vladeir Truzzi, condenado a cinco anos e quatro meses de prisão pelo acidente com um ônibus da empresa, em 2011. Duas pessoas morreram.

O mandado de prisão foi expedido em novembro do ano passado, depois que o Tribunal de Justiça do Estado revogou uma liminar em habeas corpus obtida pela defesa dele contra a chamada “execução provisória da pena”, nome técnico para a prisão de pessoas condenadas criminalmente em segunda instância. Foto: Arquivo / O Liberal

Desde então, o ex-diretor não foi localizado nos endereços fornecidos à Justiça durante o processo.

Nesta semana, a juíza Camilla Marcela Ferrari Arcaro, responsável pelo caso, expediu um ofício para a Delegacia de Santa Bárbara, cobrando informações sobre as medidas adotadas para capturá-lo.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a Polícia Civil já recebeu o documento.

“A Delegacia de Santa Bárbara D’Oeste está com diligências em andamento para localizar e prender o autor citado. A unidade já prestou as informações à Justiça sobre o caso”, diz a nota encaminhada ao LIBERAL.

O acórdão do TJ sobre o caso determinou que a pena do ex-diretor seja cumprida, inicialmente, em regime semiaberto (em que o preso pode deixar a cadeia durante o dia para trabalhar, mas passa as noites e finais de semana na prisão) e rejeitou seguidos pedidos da defesa para que a pena fosse substituída pela prestação de serviços comunitários.

O último recurso nesse sentido aguarda julgamento no STJ (Superior Tribunal de Justiça).