Busca por idoso desaparecido ganha apoio da Polícia Militar Rodoviária

Moisés Machado do Amaral, de 81 anos, desapareceu há mais de duas semanas em Santa Bárbara d'Oeste

Moisés foi visto pela última vez caminhando e segurando uma sacola na região do Parque Residencial Rochelle - Foto: Arquivo Pessoal

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) está colaborando na procura pelo idoso Moisés Machado do Amaral, de 81 anos, que desapareceu há mais de duas semanas, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi visto pela última vez caminhando e segurando uma sacola pela Avenida Dr. Sebastião de Paula Coelho, na região do Parque Residencial Rochelle, seguindo em direção à Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Ele desapareceu em seguida.

A corporação já atua no programa “Amigos do Trecho”, cujo o foco é a retirada das pessoas em situações de vulnerabilidade que caminham às margens das rodovias e, assim, ficam suscetíveis a atropelamentos.

O tenente Adilson Godoy De Carli, comandante da base do policiamento rodoviário de Americana, disse que a foto e as informações sobre o idoso foram transmitidas também para os policiais que atuam na região de Campinas e Indaiatuba, nas rodovias Anhanguera (SP-330) e dos Bandeirantes (SP-348).

“Os policiais rodoviários já estão sabendo sobre o desaparecimento e a atuação será reforçada na região”, afirmou o comandante.

A família do idoso também está fazendo buscas periódicas em hospitais, mas por enquanto não tiveram pistas sobre a localização. “Estamos ampliando a busca em outras cidades, mas suspeitamos que ele possa ter sofrido algum tipo de lapso de memória”, desabafou Emilene Machado do Amaral, filha do aposentado.