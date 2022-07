Bueiro entupido há quase dois anos irrita moradores do Jd. Vista Alegre

Apesar de reclamações feitas para a prefeitura, bueiro ainda segue com problemas - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

Um bueiro entupido na Rua do Amor, na altura do número 409, no Jardim Vista Alegre, em Santa Bárbara d’Oeste, tem irritado os moradores das imediações. Eles entraram em contato com a reportagem do LIBERAL dizendo que o problema ocorre há dois anos, e mesmo fazendo reclamações junto à prefeitura e ao DAE (Departamento de Água e Esgoto) isso não foi solucionado.

“Agora está transbordando e tem água parada lá”, disse a cuidadora de crianças Tayla Cristiane Silva de Aquino, de 32 anos, que mora próximo ao bueiro.

A situação é preocupante por causa do acúmulo de água e o temor da proliferação de mosquitos da dengue. O odor de esgoto também tem incomodado.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste foi questionada sobre quais medidas seriam adotadas e informou que a demanda foi encaminhada para o setor responsável para avaliação e providência. A administração não respondeu se existem registros de chamados abertos para o endereço citado.

