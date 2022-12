Brinquedos usados são arrecadados pelo Tivoli para ação de Natal

Que tal fazer o Natal de uma criança mais feliz este ano? Com esse objetivo, o Papai Noel e o Tivoli Shopping estão promovendo uma campanha para arrecadação de brinquedos usados que serão distribuídos como presentes de Natal a crianças de comunidades carentes.

Com sua barba branca, gorro vermelho, fala mansa e olhar doce, o Bom Velhinho chegou do Polo Norte para receber o público no Tivoli Shopping, de terça-feira a domingo, das 14h às 21h. Além de conversar e fazer fotos com crianças, adultos, idosos e até pets, ele já recebe também as doações de brinquedos.

“Nosso objetivo é arrecadar brinquedos usados, mas que estejam em boas condições e que ainda sirvam para brincar. Temos uma caixa especial aqui no shopping para receber essas doações. Depois, esses brinquedos serão embalados como presentes para serem entregues. Espero que possamos arrecadar muitos e muitos brinquedos, pois quero presentear o maior número de crianças possível”, diz Papai Noel.

O Papai Noel do Tivoli Shopping está engajado com a ação – Foto: Tivoli Shopping / DIvulgação

Após a arrecadação, será feita uma triagem para a seleção dos brinquedos que realmente estão em condições adequadas de uso. Os que estiverem quebrados e não puderem ser presenteados, serão descartados.

“Por isso, pedimos que as pessoas que puderem contribuir tragam os brinquedos já arrumadinhos e em pleno funcionamento. Quem quiser, inclusive, pode já trazer embalado para presente. Natal é um período mágico, época em que temos que aflorar a solidariedade e essa é uma ótima maneira de fazer o bem. O sorriso de uma criança vale muito”, acrescenta ele.

Todos os brinquedos arrecadados no shopping serão destinados às crianças que moram em bairros carentes de Santa Bárbara d’Oeste. “Nossa intenção é contemplar aquelas crianças que, muitas vezes, sequer têm a oportunidade de ver o Papai Noel, mas que também merecem ganhar um presente de Natal. Para mim, o importante é fazer as crianças felizes e enxergar um sorriso no rosto de cada uma delas. Não mediremos esforços para deixar o Natal desses pequenos mais alegre e especial”, diz Papai Noel. “E eu desejo que todos tenham saúde, paz, amor e, principalmente, fé. Ho Ho Ho!”, conclui o Bom Velhinho.

Os interessados em contribuir com a ação devem levar o brinquedo a ser doado até a caixa de coleta, que fica no espaço do Trono do Noel, localizado na área da expansão do shopping, em frente ao Coco Bambu. As doações serão recebidas até o dia 20 de dezembro.

O Tivoli Shopping já tem tradição em promover campanhas desse tipo e está sempre engajado em ações solidárias. Mais uma vez, a equipe do empreendimento está animada e otimista com a ação. “Esperamos contar com a solidariedade das pessoas para que consigamos arrecadar um grande número de doações. Quanto mais brinquedos, mais crianças iremos presentear e mais alegria espalharemos. Nosso propósito é beneficiar aquelas crianças que não teriam a oportunidade de receber um brinquedo no Natal”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.