Briga entre irmãos vai parar no plantão policial de Santa Bárbara

Uma briga entre irmãos foi parar no plantão policial de Santa Bárbara d’Oeste na madrugada desta quinta-feira (3). Durante atendimento da ocorrência no Parque Zabani, a PM (Polícia Militar) encontrou na casa do agressor três pés de maconha e mais quatro munições de arma de fogo

As plantas de maconha e munições estavam na casa no Parque Zabani – Foto: Paula Nacasaki / LIBERAL

Segundo informações da PM, por volta de 5h30, os militares foram chamados para atender uma ocorrência de violência doméstica. A vítima, de 23 anos, relatou aos policiais que esta não é a primeira vez que é agredida verbalmente e fisicamente pelo irmão, de 25 anos, mas só agora chamou a polícia.

Durante a ocorrência, na casa do agressor e da vítima, os militares encontraram três pés de maconha e quatro munições de arma de fogo. Em depoimento, ele relatou que possuía uma arma quando era menor, mas depois a vendeu, ficando apenas com as quatro munições. Indagado sobre as plantas, ele afirmou ser para consumo próprio.

Todos foram conduzidos ao plantão policial e o homem após prestar depoimento foi liberado. A vítima foi orientada quanto ao direito do pedido de medida protetiva.