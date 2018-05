Briga entre amigas em motel termina na delegacia

Uma briga entre duas mulheres em um quarto de motel na Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, no Distrito Industrial, em Santa Bárbara d’Oeste, terminou na delegacia na madrugada desta segunda-feira (28).

Por volta das 3 horas, policiais militares foram acionados no estabelecimento para atender uma ocorrência de agressão. No local, se depararam com duas vendedoras, de 25 e 32 anos, e um homem de 31 anos. Foto: Arquivo / O Liberal

A mulher de 25 anos alegou ter recebido uma ligação do homem, com quem mantém um relacionamento, pedindo que o encontrasse no motel, por volta das 19 horas. Três horas depois, ela disse ter chegado ao estabelecimento acompanhada da amiga, a também vendedora de 32 anos.

A mulher afirmou que a amiga, recém-separada, estava depressiva e pediu para entrar no motel com ela, porque não queria ficar sozinha. Os três, então, teriam ficado conversando, consumindo bebida alcoólica.

Em determinado momento, o casal teria se desentendido e a vendedora de 32 anos teria tentado apartar, o que gerou a briga entre as amigas. A mais velha sofreu um corte no rosto, enquanto a outra apresentava um corte na mão direita.

Ambas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Dr. Edison Mano para serem medicadas. Em função do desentendimento, a Polícia Militar comunicou o caso à Delegacia, onde foi registrado um TC (Termo Circunstanciado).