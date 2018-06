Boxes comerciais do Terminal de S.Bárbara estão fechados

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Os sete boxes comerciais do Rodoterminal de Santa Bárbara d’Oeste estão fechados, assim como 28 dos 29 espaços do terminal metropolitano de Americana. O LIBERAL foi ao local nesta terça-feira. Encontrou os espaços reservados a atividade comercial com as portas abaixadas.

A reportagem contatou a Ralmídia, empresa que venceu a licitação para explorar comercialmente estes boxes e os do terminal de Americana, mas não conseguiu contato com os responsáveis pelo setor comercial por volta das 16h30. Segundo a atendente, só eles teriam informações sobre o aluguel dos boxes.

Como mostrou o LIBERAL nesta terça-feira, apenas um dos 29 boxes do terminal de Americana está em funcionamento. A empresa não divulgou o valor que cobra pelo aluguel dos espaços. A Ralmídia paga por mês R$ 11,3 mil à EMTU para explorar os 36 boxes do terminal de Americana e de Santa Bárbara d’Oeste.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

A EMTU afirmou que o contrato com a Ralmídia não prevê nenhuma prestação de contas por parte da empresa sobre o valor cobrado pelo aluguel dos espaços, apenas o pagamento pela locação.

A Ralmídia é alvo de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Grande São Paulo que aponta um modelo lesivo de subconcessão. Um dos problemas apontados pelo MP é o subfaturamento de receitas.

O presidente da Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste), Roberto Bonamim, afirmou que enquanto o traçado do corredor não fica pronto, o movimento ainda é pequeno e por isso não justificaria interesse comercial.