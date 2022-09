Bondinho vira alvo de queixas em Santa Bárbara

Promessa era de que esse espaço, na praça do Terminal Urbano, seria restaurado e usado como sala de leitura

O bondinho do Terminal Urbano de Santa Bárbara d’Oeste virou alvo de reclamações dos comerciantes. Eles alegam que o mesmo vem sendo usado por usuários de drogas e vandalismo. O projeto inicial, em 2018, era que seria restaurado e instalado na nova biblioteca, servindo como sala de leitura e contação de histórias.

A comerciante Selma Ciali afirma que o bondinho nunca foi usado para a ideia original. “Não teve benfeitoria como contação de história ou algo positivo. A gente não tem privacidade, porque várias pessoas usam o local para consumir drogas”, relata.

Após quatro anos, bondinho não teve melhorias – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Clodoaldo Aparecido Balam, que também é comerciante, alega que o espaço virou alvo da ação de vândalos. “Quebraram uma parte de ferro para furtar. Não foi realizado benfeitoria e apenas colocaram papelão por lá e acabaram com o aspecto visual”, completa.

O gerente comercial de uma loja, Marlon Dias relata ainda que há acúmulo de sujeira nas imediações do bondinho que acaba sendo usado por moradores de rua e usuários de drogas. “Infelizmente esse cenário agrega aspectos negativos aos lojistas”, enfatiza.

Na sexta-feira, o vereador José Luis Fornasari, o Joi (PV), protocolou indicação ao Poder Executivo para possível transferência do bondinho às dependências da Usina Santa Bárbara, que conta sempre com vigilância, o que deve garantir a preservação desse patrimônio histórico da cidade, além de estar afastado do Centro, onde há maior fluxo de pessoas, inclusive de dependentes químicos e moradores de rua.

Em marco, o LIBERAL publicou a reclamação de comerciantes e também do vereador Bachin Junior (MDB). Ele citou que o bondinho estaria “enfeiando a praça do terminal”.

Naquela ocasião, Joi já havia relatado inclusive que havia sido procurado por muitas pessoas. Elas disseram que o bondinho estava atrapalhando o comércio na região.

A prefeitura foi questionada ontem sobre as benfeitorias ou medidas que deveriam ser implantadas no bondinho, mas não se manifestou sobre o assunto.