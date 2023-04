Bondinho em Santa Bárbara é removido e será reformado pelo Mercadão

No antigo local em Santa Bárbara, bondinho estava destruído - Foto: Marcelo Rocha - Liberal

O bondinho que ficava no Terminal Urbano de Santa Bárbara d’Oeste foi removido, nesta terça, para Praça Antônio Bueno de Camargo, próximo ao Mercadão da Cidade. Considerado patrimônio do município, o vagão passará por reforma e deverá ser aberto para visitação.

No antigo local, o bondinho estava com as estruturas enferrujadas, algumas portas arrancadas e jogadas nos bancos. Várias janelas foram quebradas e os cacos de vidro ficaram espalhados, junto de tábuas e sujeiras como garrafas plásticas e fezes de animais.

Alguns comerciantes das imediações relataram ao LIBERAL que o local abrigava usuários de entorpecentes, desde março do ano passado. Vários vereadores também protocolaram requerimentos pedindo a retirada do bondinho. Joi Fornasari (PV) chegou a pedir que ele fosse levado para a Usina Santa Bárbara.

Na última sessão da câmara, Carlão Motorista (Republicanos) agradeceu ao prefeito Rafael Piovezan (MDB) pela retirada do vagão. “Agradeço também a todos os envolvidos e aos representantes do Mercadão que irão contribuir com a reforma e cuidados com o bondinho”, disse.