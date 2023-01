Bombeiros fazem rapel para socorrer cão que sofreu queda em pedreira

Um cão que caiu de um precipício em Santa Bárbara d’Oeste foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira (19). Um militar precisou fazer um rapel para a retirada do animal, que ficou ilhado em um platô, cerca 50 metros abaixo do local da queda.

Os bombeiros foram acionados para auxiliar no atendimento de um cachorro de porte médio e sem raça definida, que estava em situação de perigo.

Bombeiros conseguiram resgatar o animal nesta quinta-feira – Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

A operação de salvamento contou com cinco bombeiros de Santa Bárbara e de Americana. O sargento Escarine utilizou as técnicas de rapel para chegar até o animal, enquanto o sargento Pessoa e o cabo Camargo ficaram responsáveis por controlar a corda para a descida.

Além deles, o cabo Schuindt ficou no solo no apoio para a descida do socorrista e do animal, enquanto o soldado Luiz que auxiliou na segurança e visual do socorrista pela parte superior do precipício.

A corporação informou que, após cerca de 120 minutos de trabalho, o animal foi socorrido ileso.