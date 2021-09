Bombeiro perde R$ 718 ao cair em golpe de falso boleto

Um bombeiro de 33 anos, morador do Vila Greco em Santa Bárbara d’Oeste perdeu R$ 718,40 ao pagar um falso boleto. Ele acreditou que estava comprando uma passagem aérea.

Segundo informações do boletim de ocorrência, na segunda-feira (6), a vítima recebeu em seu e-mail um anúncio de uma promoção de passagem aérea para Fortaleza (Ceará).

Interessado, ele passou a conversar por WhatsApp com um homem que se identificou como representante da empresa. Após tratativas, o golpista emitiu um boleto em seu nome e o bombeiro realizou o pagamento em uma agência lotérica.

Após a transação bancária, a vítima não conseguiu mais falar com o suposto representante da empresa. Neste momento, o bombeiro percebeu que tinha caído em um golpe. Ele esteve no plantão policial do município para registrar o fato. O caso será investigado pela polícia civil.