‘Blitz eletrônica’ entra em licitação de radares em Santa Bárbara

Após quatro meses de suspensão, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste republicou nesta semana o edital de licitação para escolha de uma nova empresa para operação de dispositivos eletrônicos de fiscalização no trânsito. A principal novidade é a inclusão do serviço de “blitz eletrônica”, em que os radares de velocidade e avanço de sinal ajudarão agentes de trânsito a identificar veículos em situação irregular, seja por atraso no licenciamento anual ou por queixa de roubo ou furto.

Segundo o documento, elaborado pela Sesetran (Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), os equipamentos devem enviar, em no máximo três segundos, a informação para a blitz física, que estará montada em um ponto a 200 metros de distância. O objetivo é facilitar a abordagem.

O edital prevê a realização de até oito operações por mês. Antes de cada uma, a administração terá de comunicar a empresa com cinco dias úteis de antecedência.

Foto: Editoria de arte / O Liberal

O secretário responsável pela pasta, Rômulo Gobbi, disse que, apesar de previsto no edital, o serviço não será utilizado de forma imediata pelo município. “Ela é possível tão logo as prefeituras consigam fiscalizar licenciamento de veículo, o que compete hoje ao Estado”, afirmou.

Os equipamentos de avanço de sinal, que hoje fiscalizam também parada sobre a faixa de pedestres e excesso de velocidade, vão ganhar mais funcionalidades. Os dispositivos devem aplicar multas a motoristas que façam conversões ou retornos proibidos, circulem em horários ou locais restritos (como caminhões) e “invadam” faixas de uso exclusivo do transporte coletivo. As duas últimas infrações serão “flagradas” também pelos radares de velocidade.

“Quando as medidas de educação falham, o Estado utiliza dos meios repressivos de sanção administrativa para conter os infratores e educá-los. Esse é o efeito do mecanismo tecnológico”, completou Gobbi.

A prefeitura deve receber as propostas da licitação no próximo dia 21. O custo estimado com os equipamentos é de R$ 1,9 milhão por ano.

Espantalhos

Uma medida já adotada no contrato anterior de fiscalização de trânsito em Santa Bárbara d’Oeste, que será ampliada com o novo acordo, é o uso de “espantalhos”, estruturas idênticas às que abrigam os radares, mas que não multam. Com eles, a administração pode trocar um equipamento de lugar, de acordo com a necessidade.

Até março deste ano, quando venceu o contrato, a cidade contava com apenas um “radar de mentira”. O edital publicado esta semana prevê cinco. O efeito, segundo a administração, é psicológico, já que o motorista, de forma instintiva, reduz a velocidade ao ver a estrutura.

“Você muda o radar para um ponto crítico, que está registrando muitos acidentes, e uma vez solucionado, pode voltar ele para o local de origem deixando o ‘espantalho’, que faz o mesmo efeito e não tem custo”, explica Gobbi.

Entre as obrigações contratuais da futura empresa estão até três “relocações” nesses moldes por mês.