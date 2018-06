Biólogo de Santa Bárbara morre aos 61 anos

O biólogo Alexandre Visockas, que atuava como diretor de Políticas Públicas de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, morreu nesta quinta-feira aos 61 anos. A prefeitura decretou luto oficial de três dias na cidade. A causa da morte não foi divulgada, mas segundo a assessoria de imprensa ele não estava doente e sua morte foi súbita.

Visockas deixa uma filha. Ele foi sepultado nesta sexta-feira, no Cemitério Campo da Ressurreição. Ele morava no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara d’Oeste.

Conhecido como “Xura”, o biólogo ingressou na Prefeitura em 1984. Licenciado em Ciências pela Faculdade Bandeirante de Filosofia, Ciências e Letras, foi fortemente ligado ao Programa Municipal de Combate à Dengue e outras Arboviroses, no Centro de Controle de Zoonoses e ações no Viveiro Municipal, tornando-se referência no assunto em todo Estado de São Paulo.

Saudade

“Xura foi uma pessoa muito querida, um professor, um profissional da mais altíssima qualidade, sendo o grande responsável no enfrentamento à dengue. Santa Bárbara e região perdem com a morte do Xura – grande referência nos assuntos ligados ao meio ambiente. Vai deixar muita saudade”, disse o prefeito Denis Andia (PV) por meio de nota divulgada nesta quinta.