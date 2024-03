Beneficiado pela saidinha, homem furta igreja em Santa Bárbara e é preso

Um homem de 33 anos, que estava em saída temporária de Páscoa, foi preso pela PM (Polícia Militar) na madrugada desta sexta-feira (15), após furtar uma igreja no São Jardim São Francisco, em Santa Bárbara d’ Oeste.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 3h30 da madrugada, os PMs faziam patrulhamento pela Avenida Bandeirantes, quando viram um homem em atitude suspeita e por esse motivo resolveram abordá-lo.

Criminoso arrombou a janela e o sacrário para furtar itens religiosos – Foto: Divulgação

Durante abordagem, os policiais encontraram alguns objetos sacros, entre eles, havia um que estava identificado com o nome da Igreja Santa Catarina de Alexandria. Outros itens como cabos de som, ferro de passar roupa e óleos de cozinha, também estavam com o suspeito.

Indagado, o indivíduo relatou que encontrou os objetos em uma caçamba. Como um dos objetos estava com identificação da igreja, os PMs foram até o local, na rua Guaranis, e notaram que uma janela foi arrombada.

Um representante do templo religioso foi chamado, possibilitando a entrada dos PMs no imóvel. No local, eles constataram que o sacrário também foi arrombado.

O suspeito foi levado ao plantão policial, onde identificaram que ele foi beneficiado pela saída temporária de Páscoa. Ele foi autuado em flagrante por furto e ficou à disposição da justiça para as demais medidas judiciais cabíveis.