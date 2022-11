Bebê morre após cair em balde com água em Santa Bárbara

Um bebê de um ano e quatro meses morreu em casa, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’´Oeste, na tarde desta quinta-feira (3), após cair dentro de um balde com água. Ele chegou a ser socorrido ao Pronto Socorro Afonso Ramos, mas não resistiu.

Segundo relato do pai, o filho Gabriel Henrique Antônio dos Santos caminhava pela casa, enquanto a família costurava. Eles trabalham com costura na residência e, por volta de 17h50, encontraram o menino caído dentro do balde, que estava cheio de água e no canto do imóvel.

Imediatamente eles socorreram a criança até o PS, mas na unidade de saúde foram informados que Gabriel não tinha resistido e entrado em óbito.

Um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial do município.