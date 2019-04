Bebê de 15 dias engasga e é salvo por bombeiros e policiais

Um bebê com apenas 15 dias de vida foi socorrido e salvo por bombeiros e policiais na última terça-feira (9), em Santa Bárbara d’Oeste, após engasgar e ter dificuldade para respirar.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Americana, que atuou no resgate, a mãe da criança acionou os bombeiros de Santa Bárbara d’Oeste na tarde de terça-feira, alegando que seu filho havia engasgado e estaria com dificuldade para respirar. Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

Por telefone, a mãe já foi prontamente orientada sobre como desobstruir as vias aéreas do bebê, ao mesmo tempo que uma viatura de resgate de Americana foi acionada para o atendimento. Como a viatura estava em atendimento, um caminhão auto bomba saiu para o socorro da criança.

No entanto, no meio do caminho, na Avenida da Amizade, os bombeiros encontraram uma viatura da Polícia Militar que havia efetuado o resgate e estava levando o bebê para um hospital. Ainda na avenida, os bombeiros assumiram o socorro e desobstruíram as vias aéreas do bebê, que voltou a respirar normalmente.

Em seguida, mãe e filho foram conduzidos até o posto de saúde do Jardim Europa, em Santa Bárbara, onde a equipe médica completou o atendimento.