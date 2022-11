Baseado na cana-de-açúcar, Festival Gastronômico de Santa Bárbara é anunciado

Ao todo, 15 estabelecimentos participarão do evento, com pratos temáticos - Foto: Divulgação

A prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste anunciou nesta quarta-feira (23) o Festival Gastronômico – edição Verão 2022. O evento acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de dezembro, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama. A edição deste fim de ano terá pratos baseados na cana-de-açúcar.

Promovido pela prefeitura através Secretaria de Cultura e Turismo e Comtur (Conselho Municipal de Turismo), o festival busca preservar a cultura e tradição local de Santa Bárbara, além de estimular ações de economia criativa. Ao todo, 15 estabelecimentos participarão do evento, com pratos temáticos que possuam a cana-de-açúcar e seus derivados.

Neste ano, Santa Bárbara está participando do Programa Juntos Pela Cultura, iniciativa que tem a função de desenvolver o plano de economia criativa de dez municípios do estado de São Paulo. O plano será a base para a candidatura a redes de cidades criativas da Unesco. O secretário de cultura e turismo, Evandro Felix, explica a escolha do tema desta edição.

“Nós identificamos que a cana-de-açúcar é um bem que tanto nos ajudou na construção do município de Santa Bárbara d’Oeste, e os seus derivados poderiam ser incorporados a pratos gastronômicos. Então, nós trouxemos esse produto e seus derivados para que, dentro da categoria temática, os estabelecimentos criassem pratos criativos”, disse ao LIBERAL.

Entre os pratos temáticos do festival estão Espeto de Tapioca com Melado de Cana, Calabresa Flambada na Cachaça e Pastel de Rapadura com Queijo. Além dos temáticos, serão comercializados pratos livres, vegetarianos e veganos, assim como opções para pessoas com alimentação restrita, sem leite de vaca, ovos e glúten.

Do dia 1 a 17 de dezembro, haverá o Roteiro Gastronômico nos estabelecimentos participantes. A abertura do evento será no dia da final da Copa do Mundo do Catar. Por conta disso, um telão será instalado no local para que o público possa acompanhar a decisão diretamente do Festival Gastronômico. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco.

Confira as atrações do festival: