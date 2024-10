Base da PMR em Santa Bárbara busca prevenir roubos a carros-fortes 

Com o objetivo de prevenir roubos considerados ultraviolento”, como atentados contra carros-fortes, a base da PMR (Polícia Militar Rodoviária), no km 126 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Santa Bárbara d’Oeste, passou a ser a nova sede do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) e funciona 24 horas desde esta quinta-feira (26).

A implantação foi realizada a partir de um estudo de viabilidade de restabelecimento do atendimento ininterrupto nas bases, feito pelo comandante Estadual de Policiamento Rodoviário, coronel Hugo Araújo Santos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

De acordo com a corporação, a escolha estratégica do local tem como objetivo o combate direto ao crime organizado na região, que tem histórico de registros de roubos praticados contra transporte de valores de carga.

A implantação foi realizada a partir de um estudo de viabilidade de atendimento ininterrupto – Foto: PMR/Divulgação

O comandante da 4ª Companhia do 4º BPRv (Batalhão da Polícia Rodoviária) e do TOR, capitão Daniel Dworack, explica que após o monitoramento de ações contra carros-fortes e outros crimes, foi realizada uma readequação da unidade.

“A nova localização do TOR, por exemplo, permite uma resposta mais rápida da equipe de elite, pois está muito próxima das Rodovias Luiz de Queiroz (SP-304) e Anhanguera (SP-330), onde ocorreram a maioria das ações criminosas nessa modalidade, recentemente. A vinda do TOR vai aumentar o efetivo e permitir mais ações específicas”, pontua.

Histórico

Cidades da região vivem uma onda de ataques a carros-fortes em rodovias desde 2023. O mais recente ocorreu em abril deste ano, quando criminosos atacaram no km 148 da SP-304, no distrito de Tupi, em Piracicaba, próximo ao limite com Santa Bárbara d’Oeste.

Não houve vítimas e os vigilantes que estavam dentro do veículo saíram ilesos.

Em dezembro de 2023, assaltantes explodiram um carro-forte que seguia no km 143 da Rodovia Zeferino Vaz (SP-332), em Cosmópolis. Um vigilante que estava no veículo saiu ileso e outros dois foram socorridos com escoriações.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Outro carro-forte foi atacado em setembro de 2023, na altura do km 137 da Anhanguera, no limite entre Americana e Limeira. Dois vigilantes tiveram ferimentos leves provocados por estilhaços da explosão.

Em agosto do mesmo ano, um bando atacou outro veículo, desta vez entre os quilômetros 124 e 125 da Bandeirantes, no trecho de Santa Bárbara.

Outro roubo ocorreu em maio de 2023, quando uma quadrilha assaltou um carro-forte no km 142 da Luiz de Queiroz, em Santa Bárbara, próximo ao acesso à Bandeirantes. Na ação os criminosos levaram mais de R$ 5 milhões.