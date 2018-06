Barbeiro coloca fogo na casa depois de enteada se recusar a tomar banho com ele

Foto: George Aravanis_O Liberal

Um barbeiro de 38 anos colocou fogo na casa onde mora com a mulher, de 45 anos, e a enteada de 11 anos na manhã deste sábado (2), no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste. De acordo com informações da Guarda Municipal, o suspeito seria usuário de drogas e incendiou o imóvel depois de a enteada ter se recusado a tomar banho com ele e fugido com a mãe para a residência de um vizinho.

Foto: Divulgação/Guarda Municipal

O crime aconteceu por volta do meio-dia, na Rua do Algodão. Ao LIBERAL, a mãe da criança e mulher do suspeito, uma agente de administração de 45 anos, disse que o barbeiro realmente chamou a filha dela para tomar banho com ele, mas sem segundas intenções.

Mãe e filha correram e o suspeito, de acordo com vizinhos, agrediu a mulher, puxando-a pelos cabelos. Moradores saíram em defesa das vítimas e o barbeiro voltou para dentro de casa e ateou fogo no imóvel, fugindo em seguida. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros e guardas municipais procuram, neste momento, pelo suspeito.