Barbarense morre após ter moto atingida por criminosos que estavam em fuga

A supervisora de vendas Fulvia Tatiane Casimiro Ramos, de 40 anos, morreu após ter sua motocicleta atingida por criminosos em um veículo, que estavam fugindo de policiais 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), no início da tarde desta terça-feira (14), no Parque Egito Ragazzo, em Limeira. A vítima residia no bairro Planalto do Sol, em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com a polícia, os PMs tentaram fazer a abordagem aos ocupantes de um Honda HRV, mas eles fugiram em alta velocidade por cerca de 700 metros e bateram com o SUV na motocicleta Honda Biz de Fulvia. Devido ao impacto, ela foi arremessada por uma distância de 25 metros, enquanto sua motocicleta foi arrastada por 60 metros. Ela morreu no local.

Local onde ocorreu a batida que resultou na morte de Fulvia; em destaque, a vítima, que tinha 40 anos – Foto: Cortesia / Educadora Limeira e Reprodução / Facebook

O motorista do carro em fuga foi detido no momento em que saia do veículo e o passageiro, de 39 anos, também foi preso. Dentro do carro, os policiais encontraram R$ 4.116 em dinheiro e, com o apoio do canil, localizaram 93 porções de maconha e 61 microtubos de cocaína.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os policiais também confirmaram que o carro estava com as placas trocadas e foi roubado na cidade do Rio de Janeiro. Os suspeitos foram levados à delegacia, onde foram autuados em flagrante sob acusações de homicídio culposo, tráfico de drogas e receptação.

Fulvia morreu ainda no local da batida – Foto: Reprodução / Facebook

Nas redes sociais, amigos deixaram dezenas de mensagens sobre a supervisora. Até a publicação desta matéria, os horários do velório e do sepultamento ainda não tinha sido definidos.