Barbarense acolhe brasileiros que deixaram a Ucrânia

A barbarense Gisele Chamorra, que atualmente mora na Eslováquia, acolheu em sua casa, nesta segunda-feira (28), cinco brasileiros que deixaram a Ucrânia por conta da guerra. Todos são jogadores de futebol.

Ela já conhecia a família de um dos atletas, que é de Piracicaba, e havia colocado sua residência à disposição dele caso houvesse necessidade. “E realmente eles precisaram, porque a evacuação está sendo muito complicada”, afirmou.

Atletas chegaram à casa da barbarense nesta segunda, após nove horas de travessia – Foto: Divulgação

Gisele, que trabalha como coordenadora de RH, reside há três anos na cidade de Košice, localizada a cerca de 90 km da fronteira com a Ucrânia.

Segundo a barbarense, os atletas levaram três dias para sair da Ucrânia. Ela disse ter organizado a saída deles junto à embaixada do Brasil na Eslováquia, com o apoio de uma brasileira que atua na missão de paz.

“A gente organizou com eles e ficou fazendo meio de campo durante três dias para tirar esses meninos de lá”, apontou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os jogadores estavam em Kharkiv, pegaram um trem e passaram por Kiev, onde precisaram lidar com um “apagão”. “Ficaram lá um tempão, porque chegou uma hora lá que teve de desligar o trem, desligar as luzes, ficar tudo escuro”, contou.

Depois de dois dias, eles chegaram à cidade de Lviv, que fica perto da fronteira, e foram resgatados pela embaixada, que disponibilizou um carro para tirá-los da Ucrânia, de acordo com Gisele.

A travessia, porém, durou nove horas. “Foi de madrugada. A gente ainda está no inverno europeu. Então, muito frio. Eles tiveram hipotermia, estavam com fome. Desumano”, declarou a barbarense, que os recebeu no período da manhã.

“Esses três dias foram pesados, principalmente para o meu esposo, que ficou mais na linha de frente. Então, foi muito cansativo, mas a gente está muito feliz, porque é muito bom poder ajudar, principalmente alguém da nossa terra”, comentou.

Acolhidos

Os cinco brasileiros são Victor Adame e Gabriel Patreze, ambos de Piracicaba; Wendell Ramos, de Limeira; Luan Martins, de Volta Redonda (RJ); e Joanderson Normandes, de Maceió (AL).

“Agora estamos esperando o que vai ser feito, se eles vão por conta para o Brasil, se as famílias ou o próprio clube vão pagar ou se a embaixada vai fazer o resgate. Mas aí também tem de ver se o governo brasileiro está se movimentando para isso”, afirmou Gisele.