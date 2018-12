Bandidos usam caminhão para tentar estourar cofre de posto na Av. Amizade

Bandidos usaram um caminhão guincho para tentar estourar o cofre de um posto de combustível na Avenida da Amizade, em Santa Bárbara d’Oeste, na madrugada desta quarta-feira (5). Com o impacto, uma coluna de concreto e um alambrado chegaram a ser danificados, mas o cofre não foi atingido. Os criminosos conseguiram fugir.

Foto: Polícia Militar/Divulgação

O caminhão usado no crime havia sido roubado na noite de terça-feira (4) e o proprietário do veículo disse à Polícia Civil que ficou refém ao longo da madrugada. Tanto o caminhão quanto um carro modelo Santana usado na fuga dos criminosos foram encontrados pela PM (Polícia Militar) no bairro São Camilo.

Os militares foram acionados por conta de um furto em andamento no posto, mas ao chegarem no local os suspeitos já tinham fugido. Foi constatado o dano material na tentativa de acessar o cofre do posto. Junto à equipe de monitoramento, os militares levantaram que um grupo de homens em um Santana e em um caminhão guincho amarelo havia tentado furtar o estabelecimento.

Com as placas dos veículos, os policiais conseguiram localizá-los no bairro São Camilo. Havia um número de celular escrito no caminhão, e dessa maneira conseguiram encontrar o motorista do veículo, que disse ter sido roubado e feito refém dos bandidos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, um motorista de 53 anos alegou ter recebido uma ligação por volta das 21h de terça-feira com um pedido para guinchar um caminhão na Avenida da Amizade. Ao chegar no local indicado, foi abordado por dois homens que disseram que o veículo estava em outro endereço. Juntos, foram até o bairro Jardim Brasília, onde a dupla anunciou o roubo do caminhão e disseram que o usariam para uma “fita”.

O motorista disse que teve a cabeça coberta e foi levado até uma casa desconhecida, onde ficou refém até as 5h da madrugada. Nesse horário, ele foi colocado em um veículo Ford/Escort que trafegou pelas avenidas Europa, Santa Bárbara e Interdistrital. A vítima foi abandonada na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), altura do km 135, e caminhou até sua casa, no bairro Acampamento Presbiteriano, em Santa Bárbara d’Oeste, a uma distância de cerca de um quilômetro e meio. Ao chegar, foi informado pela esposa que estava sendo procurado pela polícia.

O caminhão estava com a traseira danificada, e foi liberado ao proprietário. O caso foi registrado no Plantão Policial como localização de veículo. A proprietária do Santana não havia sido localizada até o fechamento desta reportagem.