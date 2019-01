Bandidos tentam explodir caixa em supermercado

Pelo menos cinco homens tentaram explodir os caixas eletrônicos de um Supermercado no bairro Jardim das Orquídeas, em Santa Bárbara d’Oeste, na madrugada desta terça-feira (1º). Eles fugiram sem levar o dinheiro.

Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo o registro de ocorrência, eles invadiram o estacionamento da loja, que fica na Avenida Mogi Guaçu, danificaram uma das máquinas com uma barra de ferro de 1,5 metro e inseriram ali um artefato, que não explodiu.

O Esquadrão de Bombas da Polícia Militar do Estado de São Paulo foi acionado para retirar o explosivo do caixa eletrônico e detoná-lo em segurança.

Técnicos do IC (Instituto de Criminalística) da Polícia Civil estiveram no local para coletar provas que possam auxiliar a investigação.

Um representante do supermercado forneceu cópia das imagens do circuito interno de segurança da loja para as autoridades. Não há prazo para conclusão do inquérito policial.