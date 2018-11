PM detém bandidos após arrastão em tabacaria

Dois bandidos fizeram um arrastão em uma tabacaria localizada na Cidade Nova, em Santa Bárbara d’Oeste, na madrugada desta quarta-feira (21). A PM (Polícia Militar) conseguiu localizar a dupla no Parque das Nações, em Americana. Eles tentaram fugir mas foram detidos pelos militares. Parte dos bens levados foram recuperados, como o veículo Toyota Corolla e quatro celulares. As vítimas relataram à reportagem que os assaltantes tiveram uma abordagem violenta, mas ninguém ficou ferido. Eles portavam dois simulacros de arma de fogo.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Na hora do crime havia cerca de 15 clientes no comércio. Os dois bandidos entraram às 00h50 mostrando as armas e exigindo as chaves do veículo estacionado na frente da tabacaria, além do dinheiro do caixa. Eles ainda passaram pelas mesas e pegaram bens que estavam à vista. Foram levados quatro celulares, um relógio, R$ 600 e documentos.

Uma das vítimas que preferiu não ter o nome divulgado contou que o grupo achou inicialmente que tratava-se de uma brincadeira. “Um deles deu uma coronhada na cabeça de um amigo, um chute e pediu a chave do carro”, contou a jovem. “Também forçaram a arma na minha cabeça e ameaçaram atirar”. A vítima teve o celular recuperado, mas ele foi danificado e não está funcionando.

CAPTURA

Os bandidos fugiram em direção a Americana. A PM foi acionada e uma das vítimas conseguiu rastrear a localização de um dos celulares levados. A informação foi passada aos militares, que iniciaram patrulhamento na Avenida Europa, possível caminho de fuga.

O carro foi visto passando pela avenida no sentido Centro e os militares fizeram o acompanhamento por diversas ruas do Parque das Nações. Os bandidos perderam o controle na esquina entre a Avenida Florindo Cibin e a Rua Islândia. Eles tentaram fugir a pé e chegaram a entrar em uma mata, mas foram detidos pelos militares.

O veículo foi devolvido ao proprietário sem danos e os celulares levados foram encontrados na casa de um dos assaltantes. Foi encontrado também um carregador de arma airsoft. O dinheiro, contudo, não foi recuperado.