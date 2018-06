Bandidos estouram caixas eletrônicos e furtam dinheiro no Jardim Pérola

Cinco bandidos explodiram caixas eletrônicos de uma agência da Caixa Econômica Federal no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste, na madrugada desta sexta-feira (14). Segundo a PM (Polícia Militar), os criminosos conseguiram fugir e não foram localizados até o fechamento desta reportagem. A Caixa Econômica foi procurada para comentar o crime e informar qual valor foi levado, mas não respondeu. A reportagem apurou que o atendimento foi prejudicado nesta sexta-feira, tanto dentro do banco quanto na parte onde ficam os caixas eletrônicos.

A PM foi acionada pela empresa de monitoramento da Caixa Econômica Federal por volta das 3h50. As imagens da câmera de monitoramento flagraram cinco bandidos entrando no local com barras de ferro do tipo “pé de cabra”. Três caixas eletrônicos foram danificados com explosivos, permitindo a retirada de dinheiro. Após a explosão, os bandidos continuaram dentro da agência, que fica na Rua do Açúcar, provocando diversos danos com as barras de ferro. As câmeras de monitoramento gravaram três bandidos fugindo do local em um veículo Fiorino branco. Nenhum deles estava armado.

Por se tratar de instituição federal, o caso deve ser apresentado à Polícia Federal de Piracicaba.

RECORRENTE

Esta agência já foi alvo de bandidos em outras ocasiões. Localizada a poucos metros de distância do 2° DP (Distrito Policial) de Santa Bárbara d’Oeste, ela sofreu uma tentativa de furto em novembro do ano passado e em novembro de 2016. Em ambas as ocasiões, nada foi levado da agência.