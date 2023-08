Bandidos dispararam com fuzis contra carro-forte na Rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara

Carro-forte atacado na Rodovia dos Bandeirantes ficou destruído - Foto: Petro Torres/EPTV Campinas

Os criminosos que assaltaram um carro-forte na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Santa Bárbara d’Oeste, na noite desta terça-feira (15), fizeram disparos com fuzis contra o veículo, informou a Polícia Militar Rodoviária. Até a manhã desta quarta-feira (16), ninguém havia sido preso.

A perícia do Instituto de Criminalística de Americana recolheu cápsulas de ao menos três calibres – 5.56, 7.62 e ponto 50 – todas de fuzil e esta última, capaz de derrubar aviões.

Informações atualizadas divulgadas pela corporação apontam que dois vigilantes – e não três, como divulgado inicialmente – foram baleados. Um deles levou um tiro na perna, mas já teve alta. Outro foi ferido com mais gravidade.

Um caminhoneiro que estava no pátio do posto Graal no momento da abordagem dos bandidos também foi atingido, no ombro. Ele já recebeu alta. Todos foram socorridos ao PS (Pronto-Socorro) Edison Mano, em Santa Bárbara.

Um dos vigilantes, em estado mais grave, foi transferido para um hospital particular em São Paulo, segundo informações da Prefeitura de Santa Bárbara. A administração informou que ele estava fora de perigo.

O ataque ocorreu pouco antes das 19h na altura do quilômetro 125 da Rodovia dos Bandeirantes, no sentido interior-capital, em trecho que fica em Santa Bárbara, próximo ao posto Graal.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, os bandidos estavam em ao menos um veículo que tomou a frente do carro-forte da empresa Comando G8, onde estavam quatro vigilantes.

Os criminosos passaram, então, a fazer disparos. Entre as armas utilizadas, de acordo com a polícia, estavam fuzis – armamento comum em crimes do tipo.

Os veículos transitaram juntos por cerca de um quilômetro na rodovia, quando os vigilantes decidiram encostar o carro-forte no acostamento e fugir para uma área de mata no local. Mesmo em fuga, os vigilantes foram baleados pelos assaltantes.

Após assaltarem o carro-forte, os criminosos atearam fogo no veículo. Não há informação sobre o quanto foi roubado pelos bandidos.

De acordo com a assessoria da CCR AutoBAn, concessionária responsável pela rodovia, a faixa três e o acostamento no trecho foram bloqueados por conta da ocorrência.

O roubo ao carro-forte na Rodovia dos Bandeirantes é o segundo que ocorre no território de Santa Bárbara em um período de três meses.

Em maio, bandidos agindo de maneira semelhante assaltaram um carro-forte na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Eles fugiram levando cerca de R$ 2 milhões. A empresa responsável pelo veículo também era a Comando G8.